С викове „Върнете ги обратно“: Европарламентът прие спорен пакт ВИДЕО
Новото законодателство дава по-широки правомощия за задържане на мигранти
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Новото законодателство дава по-широки правомощия за задържане на мигранти
Либия е опасна зона
Една книга стана културен и политически феномен, преобърна всичко познато до този момент
Таранаки Маунга всички правомощия, задължения, отговорности и пасиви на човек
Съдебните власти на страната решиха да разпуснат Jeunesse
В момента се водят "активни дебати“ за евентуални последващи действия
Докладът от 129 страници е по-скоро заяждане, а не обективна компилация от истини
Големи компании обаче подкрепят правата на жените
Следене, унижение, събличане на хора, обиски по домове. Това е партиен апарат срещу членове на ДПС, каза лидерът на Движението
Декларациите са относно цивилните жертви и разрушения в град Гянджа, настъпили поради поредния ракетен удар на Армения, както и интензивния и умишлено...
Грамотата бе присъдена от Шарън Майлс - съпредседател на движението на хора с увреждания...
Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и сигурността Федерика Могерини заяви, че ситуацията в Бахрейн не е само в...
Провеждането на Европейските игри в Баку (Азербайджан) по време, когато повечето от защитниците на човешките права в страната са в затвора, беше тема...
Ню Йорк. Съвета за сигурност на ООН се събира днес за дискусия за човешките права в Северна Корея (КНДР). За обсъждане на въпроса се обявиха 11 от 15-...
Ню Йорк. Северна Корея проведе брифинг в рамките на ООН, на който представи свой собствен доклад за състоянието на човешките права в страната и отново...
Ню Йорк. Про-руските бунтовници в Украйна са виновни за широк спектър от нарушения на човешките права, включително убийства, отвличания и мъчения, и п...
Страсбург. Полша е нарушила конвенцията за правата на човека на Европейския съюз, помагайки на ЦРУ да разпита двама заподозрени терористи, реши Европе...
Букурещ. Румънският Сенат ще обсъжда в следващите дни законопроект, който предвижда делфините да получат човешки права. Той беше внесен от 39-годишния...
Женева. ООН е установила престъпления срещу човечеството и смята да предаде страната на Международния наказателен трибунал в Хага. Организацията още н...