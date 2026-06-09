Шокиращо разследване: Млади мъже плащали с бъбреци по пътя към Европа

Проучване на BBC ("Би Би Си") разкри шокираща схема за изнудване и насилие над млади мъже, произхождащи от Иракски Кюрдистан.

По време на пътуването си към Европа през миналото лято те са били заловени в Либия от местна въоръжена групировка. Милицията е поискала откуп от по 5000 долара за всеки пленник от техните семейства.

В случай на забавяне на плащането, похитителите са заплашвали да отнемат бъбреците на мигрантите.

Бивши заложници споделят, че са били държани при нечовешки условия – близо 180 души в една килия без слънчева светлина в продължение на месеци, с право на едно парче хляб на ден.

Потвърдена е смъртта на поне един заложник, а разказите и снимковите доказателства на завърналите се у дома показват белези от изтезания и съмнителни хирургически разрези, които съвпадат с тези при операции за отстраняване на бъбрек.

Кризата избухва след спор за пари между либийската милиция и иракския кюрд Ноа Аарон, който е организирал незаконното преминаване.

В момента Аарон излежава 10-годишна присъда във Франция за пране на пари и трафик на хора.

Разкритията за масовите отвличания изплуват покрай ареста на друг ключов трафикант от същия регион – Кардо Джаф.

Разследващият екип се натъкнал на мащаба на престъплението в кюрдския град Раня, където десетки семейства споделят, че са платили хиляди долари на престъпната мрежа, за да спасят децата си от либийския ад. Либия остава изключително опасна транзитна зона поради липсата на държавен контрол, което позволява на местните милиции да си сътрудничат с трафикантите и да експлоатират мигрантите безпроблемно.

Въпреки че част от заложниците бяха върнати в Ирак с чартърен полет на правителството през януари, местните власти изразяват сериозна загриженост, че някои от липсващите младежи може действително да са платили с органите си.

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