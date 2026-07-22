Край на мрачния символ! Ето в какво превърнаха дома, в който е роден Хитлер

След години на ожесточени обществени дебати Австрия официално откри полицейски участък в къщата, в която през април 1889 г. е роден Адолф Хитлер.

Сградата в град Браунау ам Ин беше напълно реконструирана и с променена фасада, така че да изгуби максимално разпознаваемия си вид. Основната цел е една – мястото да престане да бъде притегателен център за неонацисти и крайнодесни симпатизанти.

Хитлер е живял там само няколко седмици

Макар сградата да е известна като родната къща на Хитлер, бъдещият диктатор прекарва в нея съвсем кратко време.

Семейството му се премества на друг адрес в същия град само няколко седмици след раждането му, а когато той е на три години, напуска Браунау ам Ин завинаги.

Хитлер се връща в града едва през 1938 г., след като анексира Австрия към Нацистка Германия.

Десетилетия спорове

В продължение на години австрийското вътрешно министерство плаща наем на собственичката Герлинде Помер, за да гарантира, че сградата няма да бъде използвана като място за поклонение на крайнодесни групи.

През този период къщата служи като дневен център и работилница за хора със специални потребности.

През 2011 г. обаче дейността е прекратена, след като собственичката отказва да разреши ремонт на сградата. Тя многократно отказва и да я продаде на държавата.

Държавата я отчуждава

След години съдебни и административни спорове през 2016 г. австрийският парламент приема специален закон, който позволява имотът да бъде отчужден.

Собственичката получава 812 000 евро обезщетение, но впоследствие безуспешно оспорва размера му в съда.

Защо не събориха къщата?

Една от обсъжданите идеи е сградата да бъде напълно разрушена.

Тогавашният вътрешен министър Волфганг Соботка дори предлага тя да бъде съборена и на нейно място да се изгради нова постройка.

Идеята обаче предизвиква сериозна обществена реакция.

Историци и общественици предупреждават, че унищожаването на къщата може да бъде възприето като опит Австрия да заличи неудобна част от собствената си история.

Нов живот за една спорна сграда

През 2019 г. правителството взема окончателното решение – сградата да бъде превърната в полицейски участък.

След международен архитектурен конкурс започва мащабна реконструкция на стойност няколко милиона евро.

Днес някогашната жълта къща изглежда коренно различно и изпълнява съвсем нова функция – символично да покаже, че мястото принадлежи на закона, а не на идеологията.