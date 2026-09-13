Край на мрачния символ! Ето в какво превърнаха дома, в който е роден Хитлер
След десетилетия спорове и милиони евро инвестиции, Австрия намери необичаен начин да прекъсне връзката на сградата с нацисткото минало
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След десетилетия спорове и милиони евро инвестиции, Австрия намери необичаен начин да прекъсне връзката на сградата с нацисткото минало
Мощен взрив избухна в близост до полицейски участък в предградие на турския град Истанбул. Това съобщи телевизионният канал Си Ен Ен Тюрк. Експлозиит...
Кола-бомба се е взривила пред полицейско управление в югоизточна Турция. Най-малко петима души са загинали, а други над 36 са ранени. Жена и нейното...
При атаката са загинали най-малко 11 души