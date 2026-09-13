Костадинов вдигна тревога за Шипка преди голямата годишнина
„Възраждане“ настоява за обществено обсъждане на проекта и предупреждава, че ремонтът може да ограничи достъпа до Паметника на свободата
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„Възраждане“ настоява за обществено обсъждане на проекта и предупреждава, че ремонтът може да ограничи достъпа до Паметника на свободата
Европейско ритейл издание открои съчетанието от собствена пекарна, транжорна, близо 9000 артикула и зелена енергия
След десетилетия спорове и милиони евро инвестиции, Австрия намери необичаен начин да прекъсне връзката на сградата с нацисткото минало
Обектът на „Трапезица“ посреща клиентите с модерна търговска зала, над 9000 артикула и енергоефективни решения
Това бе основно обещание на кмета Васил Терзиев
Извършва се реконтрукция
Запомнете този ден. Денят, в който се преборихме за нашата мечта, за нашия дом
Рамзес II е на власт в пика на могъществото на Египетската империя
Близо 1 300 000 лв. е инвестицията в обновения обект. Електронни етикети вместо хартиени и енергоспестяващи хладилни витрини, са част от нововъведения...
Реконструираният обект отваря врати на 7 октомври и ще предложи богата гама от 7 800 артикула, както и редица дигитални удобства
Строителните дейности са в напреднал етап на изпълнение и се очаква обектът да бъде завършен в началото на 2022
Търговската верига инвестира 1 100 000 лв. в модернизация на магазина
Кoмпaниятa инвестира близо 2 640 000 лв. в реконструкцията
С обновен интериор и много нововъведения, отново ще посреща пловдивчани от 29 юли
Специална програма ще направи откриването незабравимо за всички посетители на обновения магазин на търговската верига
Тя е част от мащабната програма на търговската верига, свързана с удовлетворяване на най-високите изисквания на клиентите
Обектът ще отвори отново врати в края на юли с премиум дизайн и модерни удобства за клиентите
Той ще отвори отново врати за клиентите с обновен дизайн и модерни удобства в началото на юли
ММС ще осигури нужните 1,8 млн. лв
Огромен надпис с името на града поставиха в центъра на Шумен, похвалиха се от общината