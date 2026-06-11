BILLA отвори обновен знаков магазин в Бургас след инвестиция от 4,5 млн. евро

Един от най-разпознаваемите магазини на BILLA в Бургас отново отвори врати след мащабна реконструкция, струваща 4,5 млн. евро. Обектът на ул. „Гочо Иванов“ 30, познат на клиентите като BILLA на „Трапезица“, вече посреща посетителите с изцяло обновена търговска среда, по-добра организация на пространството и повече удобства при пазаруване.

Инвестицията е част от дългосрочната стратегия на веригата за модернизация на магазините и въвеждане на по-устойчиви решения в търговската инфраструктура. Клиентите вече имат достъп до над 9000 артикула, традиционни каси, каси на самообслужване и нови енергоефективни технологии.

Знаков обект с нова търговска среда

След реконструкцията магазинът разполага с модерна търговска зала с площ от 1200 кв. м. Пространството е организирано така, че да улеснява движението на клиентите и да осигурява по-бърза ориентация между отделните продуктови категории. Обновената визия включва съвременни интериорни решения, по-просторни зони и по-удобно разположение на основните групи стоки.

Сред важните промени е и разширяването на възможностите за плащане. Клиентите могат да използват както традиционни каси, така и каси на самообслужване, което дава повече гъвкавост при натоварени часове и по-кратки покупки. Така магазинът се доближава до новия модел на търговски обекти, в които удобството, скоростта и ясната подредба стават ключова част от преживяването.

Над 9000 артикула за ежедневното пазаруване

В обновения обект клиентите ще открият над 9000 артикула, насочени към ежедневните нужди на домакинствата. Сред основните предложения са прясно изпечени хлябове и закуски от пекарната на BILLA, свежи плодове и зеленчуци от програмата „BILLA Градини“, меса, колбаси, готови ястия и скара от топлата витрина.

Асортиментът включва и продукти под собствените марки на веригата, които съчетават качество и достъпни цени. Така магазинът запазва ролята си на квартален обект за бързо пазаруване, но вече с по-модерна среда и по-широк избор за клиентите.

Устойчиви технологии и по-нисък енергиен отпечатък

Реконструкцията включва и сериозен пакет от енергоефективни решения. На покрива е внедрена фотоволтаична инсталация, а в обекта са поставени системи за съхранение на енергията, ново поколение CO₂ хладилни инсталации, LED осветление и електронни етикети.

Отпадната топлина от хладилната система ще се използва за отопление през зимните месеци, което намалява загубите и повишава ефективността на сградата. На паркинга ще бъдат разположени и зарядни станции за електромобили - още един знак, че обновяването на обекта не е само козметична промяна, а част от по-широк преход към по-екологична търговска инфраструктура.

Модернизация с регионален ефект

Инвестицията от 4,5 млн. евро показва стремежа на BILLA да запази силните си позиции в Бургас и да развива магазините си според новите очаквания на клиентите. Обектът на „Трапезица“ е сред добре познатите търговски точки в града, а неговото обновяване има значение не само за веригата, но и за ежедневното обслужване на хората в района.

Съчетаването на по-удобна търговска зала, по-богат асортимент и устойчиви технологии превръща реконструирания магазин в пример за новия модел на модерна градска търговия. За клиентите това означава по-бързо, по-ясно и по-комфортно пазаруване, а за веригата - още една стъпка в обновяването на ключови обекти в страната.

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