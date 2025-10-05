Как ZYN завладя Америка и превърна навика в културен феномен
Няма дим, няма мирис, няма следа - само ефект
Над 6000 продукта са достъпни онлайн в четири града – София, Пловдив, Варна и Плевен
След кратък период на печалба най-голямата ни рафинерия пак спира да плаща данъци
Специални демонстрации, отстъпки и томбола направиха уикенда в Miele Experience Center незабравим
Албена Георгиева е познато лице в ритейл сектора у нас
Третата база на BILLA в с. Загоре е с максималните 100 точки в категориите „Вода“ и „Замърсяване“
Купувачът у нас е дигитално любопитен, но все още предпазлив
От малка фирма в Пекин фирмата превзе света с колекционерски играчки и големи амбиции
Фирмата има 181 магазина в България
Според приетите текстове дружеството се учредява с капитал 10 млн. лв.
Засега за България розата и киселото мляко са традиционни, но вече това ще се случи и с въздуха
Потребителите могат да заснемат нарушенията и да прикачат снимките като доказателства към жалбите си
Инвестицията е на стойност над 60 милиона лева и се очаква новоразкритите работни места да достигнат...
Клиентите вече могат да избират между четири благотворителни инициативи
Димитър Иванов е с над 15-годишен опит в сектора
Икономическият министър Петър Дилов подчерта, че САЩ е топ приоритет за страната ни
It’s Soooooo Fine е първата кампания на Finlandia след придобиването на марката от Кока-Кола ХБК
Вигинтас Шапокас, който заемаше позицията управител, напуска веригата
Изборът пред голяма част от фирмите в бранша е да намалят производството си, да освободят хора или н...
Страната ни изнася зад океана електронни компоненти, метали, компоненти за автомобилната индустрия,...