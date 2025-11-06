Пушачите ще страдат! България се сбогува с ниските цени на цигарите

Новината, която пушачите очакваха с тревога, вече е факт – от началото на следващата година цените на цигарите и всички тютюневи изделия ще се повишат. Държавата увеличава акциза, а заедно с него и стойността на всяка кутия, всяка бутилка с течност и всеки стек с нагреваем тютюн. Това е първата стъпка от четиригодишен план, който ще сложи край на статута на България като страната с най-евтините цигари в Европейския съюз.

Край на „евтиния дим“

Поскъпването е заложено в бюджета за 2025 г. и ще се прилага постепенно, но ефектът ще се усети още от първите дни на новата година. Акцизът на цигарите ще нарасне от 107,57 евро за 1000 къса до 113 евро, което означава, че кутия ще поскъпне с около 30 стотинки. При пурите и пуретите налогът също се повишава – от 202,47 евро до 212,70 евро за 1000 къса, а за тютюна за пушене акцизът достига 121,96 евро за килограм.

Увеличението изглежда малко на хартия, но за хората, които запалват по кутия дневно, това е още един удар върху семейния бюджет. Мнозина вече говорят за „луксозен порок“, достъпен само за онези, които могат да си го позволят.

Удар и за новите навици – електронни и нагреваеми цигари

Държавата не подмина и модерните алтернативи. При нагреваемите тютюневи изделия акцизът ще се увеличи с 10 евро на килограм, а за кутия от 20 стика поскъпването ще бъде с около 7–8 евроцента. Това важи и за продуктите без никотин. За течностите на електронните цигари акцизът скача от 0,23 на 0,25 евро на милилитър – което означава, че една електронна цигара с 2 мл течност ще поскъпне с около 5 евроцента, а бутилка от 20 мл – с около 50 евроцента.

Дори бездимните варианти вече няма да са утеха за портфейла, а поскъпването им окончателно заличава границата между „вредно“ и „по-малко вредно“.

Приходи за държавата, празни джобове за хората

От Министерството на финансите очакват акцизните промени да донесат допълнителни 130 млн. евро в бюджета през 2026 г., както и още 26 млн. евро от ДДС, начисляван върху крайната цена. Властите говорят за фискална стабилност и европейска хармонизация, но за обикновения пушач сметката е проста – повече левове за всяка дръпка.

В първите месеци на годината на пазара ще останат стари количества със стари бандероли, които ще се продават на по-ниски цени, но те ще се изчерпат бързо. А когато последната кутия „старо време“ изчезне от рафтовете, България ще се събуди в новата реалност на скъпия дим – с по-пълна хазна, но и с по-тъжни сутрешни навици.

