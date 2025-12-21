Онлайн магазините с важно уточнение за Новата година

Онлайн магазини предупреждават клиентите за промяната във валутата при възстановяване на суми след 1 януари.

Подаръците, поръчани за Коледа в левове, ще бъдат възстановявани в евро, ако бъдат върнати след 1 януари 2026 година.

За това предупреждават редица онлайн търговци, които вече обновяват общите си условия заради предстоящото влизане на България в еврозоната. Промяната засяга хиляди потребители, които пазаруват активно в дните преди празниците.

Законът за защита на потребителите дава право на клиентите да върнат стока, закупена онлайн, в срок от 14 дни без посочване на причина.

Тъй като този срок за настоящите поръчки ще изтече след 1 януари, когато официалната валута вече ще бъде еврото, търговците са задължени да преведат парите по банковите сметки на клиентите в новата валута.

Възстановяването на сумите ще се извършва по официалния фиксиран курс на БНБ – 1.95583 лева за едно евро. Това е необратим курс, който не подлежи на промяна или допълнителни такси при превалутирането.

Търговците дават конкретни примери, за да улеснят потребителите. Ако сте закупили подарък за 100 лева и решите да го върнете след Нова година, сумата, която трябва да постъпи по сметката ви, е 51.13 евро.

