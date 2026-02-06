"Лукойл" преговаря с още 2 компании. Продажба на чуждестранните активи

"Лукойл" преговаря с поне още две компании за продажбата на чуждестранните си активи, съобщава Ройтерс, цитирана от БНТ, като се позовава на източници, близки до уреждането на сделката.

Една от силно заинтересованите компании е "Шеврон". Информацията беше разпространена, след като преди седмица беше обявено, че руският енергиен гигант се е споразумял за продажба с американската инвестиционна компания "Карлайл".

"Лукойл" трябва да продаде активите до 28 февруари. Крайният срок беше определен от американското Министерство на финансите, което наложи санкции на "Лукойл" и "Роснефт" миналата година в опит да накара Москва да се съгласи на мирно споразумение с Украйна.





