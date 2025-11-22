Ключова промяна в Лукойл! Задава ли се трус в компанията

„Лукойл“ разпусна целия надзорен съвет на международното си подразделение Lukoil International GmbH. Това се е случило на 21 ноември, т.е. в деня, когато санкциите на САЩ срещу компанията официално влязоха в сила.

Решението е публикувано същия ден в австрийския търговски регистър, тъй като подразделението е регистрирано във Виена, но според информация на „Блумбърг“ е взето още на 28 октомври.

Надзорният съвет се състоеше от главния изпълнителен директор Сергей Кочкуров и висшите мениджъри Евгений Хавкин и Генадий Федотов. След тяхното оттегляне в структурата остава само управляващият директор Александър Матицин, който на практика поема еднолично управлението на международните операции на компанията.

Санкциите срещу двете най-големи руски петролни компании – „Лукойл“ и „Роснефт“, бяха обявени на 22 октомври от Вашингтон като част от пореден пакет мерки срещу руската икономика. В резултат „Лукойл“ води преговори за продажба на международните си активи с няколко потенциални купувачи – IHC от Абу Даби, ExxonMobil, Chevron и Carlyle.

Компанията официално заяви, че възнамерява да продаде всички свои международни активи на една единствена компания, за да избегне допълнителни усложнения с регулациите. Министерството на финансите на САЩ даде отсрочка тази сделка да бъде финализирана до 13 декември – срок, който поставя „Лукойл“ под значителен финансов и политически натиск.

