Министър Василев назначи нов Надзорен съвет на „София тех парк“
Промяната поставя началото на „София тех парк 2.0“
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Промяната поставя началото на „София тех парк 2.0“
Москва търси спешен купувач за международните си активи до 13 декември
Новият изпълнителен дирекотор на компанията е Асен Великов
Горица Грънчарова изчисти забавени с години одити, Лъчезар Борисов убеди веригите да не вдигат цените в Ковид-кризата
Във връзка с персонални промени в Министерството на труда и социалната политика
Считано от 23 февруари 2025 г.
Новият петчленен състав на съвета включва трима професионални инвеститори, бивш вицепрезидент на Microsoft и англичанин, доскорошен Лорд Кмет на Лондо...
Предстои сформирането на Консултативен съвет към ББР
Председателят на Надзорния съвет на ББР участва в изслушване пред Комисията по бюджет и финанси в НС
Нови позиции за топ банкера
Димитър Манолов оглави Надзорния съвет
Клубът е финансово стабилен, обяви собственикът на клуба
Сираков, Папазов и Ганев сменят старото ръководство
Надзорният съвет на компанията за пореден път е отложил вземането на решение
Един от най-обичаните клубове у нас - "Левски", за втори път в рамките на една година преживява сериозна промяна. Отново "сините" ще бъдат ръководени...
На свое заседание днес (08.06.2016г.), Надзорният съвет на „ПФК Левски" АД, в състав Александър Ангелов, Минко Герджиков и Бранимир Ботев, не взе реше...
Председателят на Надзорния съвет на Левски и един от собствениците на клуба - Александър Ангелов, обяви пред "7 дни спорт", че ще предложи да не се пр...
На свое заседание, проведено вчера Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) избра за председател г-н Димитър Бранков, заместник-пре...
Изпълнителният директор на ЦСКА Александър Тодоров е уволнен. Решението за неговото освобождаване е взето на заседание на Надзорния съвет на дружество...
София. Български лекарски съюз (БЛС) поиска незабавна оставка на всички членове на надзорния съвет на НЗОК. Това обяви пред „Дарик" председателят на с...