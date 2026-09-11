Бизнес

Министър Василев назначи нов Надзорен съвет на „София тех парк“

Промяната поставя началото на „София тех парк 2.0“

Министър Василев назначи нов Надзорен съвет на „София тех парк“
11 сеп 26 | 14:47
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Иван Ватахов Иван Ватахов

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в капитала на „София тех парк“ АД, назначи трима членове на Надзорния съвет на дружеството. Това са Иван Михайлов, който запазва мястото си на председател, Антон Китипов и Теодор Панайотов.

Промяната поставя началото на „София тех парк 2.0“ - управление с повече прозрачност, споделена инфраструктура, отворена към научната и бизнес общността, и по-тясно сътрудничество между науката и бизнеса. Следвайки зададената политика от правителството, съставът на Надзорния съвет се свива до трима членове, с което управлението става по-компактно, а разходите за възнаграждения на съвета намаляват.

Пред дружеството стои най-мащабният етап в развитието му - изграждането на AI фабриката BRAIN++ съвместно с INSAIT, Центърът за иновации в отбраната, Центърът за върхови постижения в Казанлък и ролята на национален хъб за технологичен трансфер. Управлението на такъв портфейл изисква съвет с опит именно в изкуствения интелект, финансирането и комерсиализацията на технологии, който да въведе единни правила и измерими показатели на ниво група и да гарантира, че споделената инфраструктура се използва пълноценно от науката и бизнеса.

Новоназначените членове на Надзорния съвет на „София тех парк“ АД са доказани професионалисти с дългогодишен опит в сферата на информационните технологии, изкуствения интелект, финансите и икономиката.

Новият състав на Надзорния съвет предстои да бъде вписан в Търговския регистър, след което ще започнат и процедурите по определяне на състава на Управителния съвет на дружеството.

Биографични данни:

Иван Михайлов - председател на Надзорния съвет

Иван_Михайлов

Има дългогодишен управленски опит в секторите на информационните технологии, телекомуникациите и автомобилната промишленост и запазва председателската си позиция. Ръководил е инженерни и технологични центрове на компании в ИТ сектора. От 2022 г. е главен изпълнителен директор на AmCham. Завършил е компютърни науки в Технически университет - София, икономика в СУ „Св. Климент Охридски“ и бизнес администрация по технологична комерсиализация в The Red McCombs School of Business, Тексаски университет в Остин, САЩ.

Антон Китипов

Антон Китипов

Банков специалист с над 20-годишен опит, специализиран в дигитален FX, eSolutions и електронна дистрибуция в редица държави. Има доказана експертиза в изграждането и ръководенето на регионални дигитални FX решения за корпоративни клиенти и финансови институции. Притежава богат професионален опит във финтех партньорства, платежна инфраструктура и дигитални активи. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски“.

Теодор Панайотов

Теодор Панайотов

Експерт по изкуствен интелект. Притежава богат опит в изграждането на суверенни, локални и хибридни платформи за знания с изкуствен интелект в ключови сектори. Заемал е ръководни позиции в технологични компании. Завършил е „мрежови технологии“ и „развитие на човешките ресурси“. Възпитаник е и на Singularity University/NASA Ames.

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Иван Ватахов
Автор Иван Ватахов
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