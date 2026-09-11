Министър Василев назначи нов Надзорен съвет на „София тех парк“

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в капитала на „София тех парк“ АД, назначи трима членове на Надзорния съвет на дружеството. Това са Иван Михайлов, който запазва мястото си на председател, Антон Китипов и Теодор Панайотов.

Промяната поставя началото на „София тех парк 2.0“ - управление с повече прозрачност, споделена инфраструктура, отворена към научната и бизнес общността, и по-тясно сътрудничество между науката и бизнеса. Следвайки зададената политика от правителството, съставът на Надзорния съвет се свива до трима членове, с което управлението става по-компактно, а разходите за възнаграждения на съвета намаляват.

Пред дружеството стои най-мащабният етап в развитието му - изграждането на AI фабриката BRAIN++ съвместно с INSAIT, Центърът за иновации в отбраната, Центърът за върхови постижения в Казанлък и ролята на национален хъб за технологичен трансфер. Управлението на такъв портфейл изисква съвет с опит именно в изкуствения интелект, финансирането и комерсиализацията на технологии, който да въведе единни правила и измерими показатели на ниво група и да гарантира, че споделената инфраструктура се използва пълноценно от науката и бизнеса.

Новоназначените членове на Надзорния съвет на „София тех парк“ АД са доказани професионалисти с дългогодишен опит в сферата на информационните технологии, изкуствения интелект, финансите и икономиката.

Новият състав на Надзорния съвет предстои да бъде вписан в Търговския регистър, след което ще започнат и процедурите по определяне на състава на Управителния съвет на дружеството.

Биографични данни:

Иван Михайлов - председател на Надзорния съвет

Има дългогодишен управленски опит в секторите на информационните технологии, телекомуникациите и автомобилната промишленост и запазва председателската си позиция. Ръководил е инженерни и технологични центрове на компании в ИТ сектора. От 2022 г. е главен изпълнителен директор на AmCham. Завършил е компютърни науки в Технически университет - София, икономика в СУ „Св. Климент Охридски“ и бизнес администрация по технологична комерсиализация в The Red McCombs School of Business, Тексаски университет в Остин, САЩ.

Антон Китипов

Банков специалист с над 20-годишен опит, специализиран в дигитален FX, eSolutions и електронна дистрибуция в редица държави. Има доказана експертиза в изграждането и ръководенето на регионални дигитални FX решения за корпоративни клиенти и финансови институции. Притежава богат професионален опит във финтех партньорства, платежна инфраструктура и дигитални активи. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски“.

Теодор Панайотов

Експерт по изкуствен интелект. Притежава богат опит в изграждането на суверенни, локални и хибридни платформи за знания с изкуствен интелект в ключови сектори. Заемал е ръководни позиции в технологични компании. Завършил е „мрежови технологии“ и „развитие на човешките ресурси“. Възпитаник е и на Singularity University/NASA Ames.