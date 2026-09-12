Министър Василев назначи нов Надзорен съвет на „София тех парк“
Промяната поставя началото на „София тех парк 2.0“
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Промяната поставя началото на „София тех парк 2.0“
Напразни са усилията на Скопие да смажат българщината в Македония, защото не се гаси туй, що не гасне. Безсмъртен духът на свободата
Американска търговска камара в България винаги е била активна в предлагането на възможности за развитие на двустранните отношения в редица отрасли
Американската търговска камара прогнозира изтегляне на инвеститори и загуба на конкурентоспособност
Ще се работи за възстановяване на директните полети
Страната ни изнася зад океана електронни компоненти, метали, компоненти за автомобилната индустрия, лекарства
РСМ е приела репресивно законодателство само заради македонските българи
На изнес закуска бяха представени осем нови корпоративни членове на АмЧам
Иван Михайлов е новият главен изпълнителен директор на АТК в България
Всички щети са отстранени и ремонтът е приключил
Културният център „Иван Михайлов” в Битоля е бил подпален рано тази сутрин
На 88 години в Рим, след кратко боледуване, почина Антон Найденов Попов. След смъртта на Асен Аврамов през 1968, той бе дясната ръка на Иван Михайлов...