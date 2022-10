Топ мениджър стана директор на Американска търговска камара в България

Със своя над 15-годишен управленски опит на висши ръководни позиции, Иван Михайлов, ще допринесе за бъдещото развитие на Камарата

Основен фокус на неговата работа ще са развитие на ангажираността на членовете и активната публична позиция на Камарата в посока подобряване на бизнес климата в България

Топ мениджърът Иван Михайлов е новият главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България. Считано от 24 октомври бордът на директорите на камарата го назначи да поеме всички отговорности за управление на организацията.

Преди това Иван Михайлов беше член на Борда на Камарата (2020-2022 г.) и бе част от базираната в Лвив, Украйна, компания Intellias, доставчик на IT услуги. Той е отлично познат у нас като директор на Visteon Electronics за България (базиран в Румъния - позиция, която заема между 2014 и 2022 г.) и като оперативен мениджър на Johnson Controls Electronics Bulgaria (2012 - 2014 г.). Иван Михайлов има три магистратури – по „Компютърни науки“ от Техническия университет в София, по „Икономика“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от The Red McCombs School of Business, Тексаски университет в Остин, САЩ.

„Бордът на директорите на Американската търговска камара в България е изключително щастлив, че успя да привлече Иван Михайлов за ръководител на нашата организация. Като следвахме обширния процес по избор на нов главен изпълнителен директор, ние сме убедени, че намерихме кандидата с най-подходящ профил за позицията. Иван има над 15-годишен опит на висши ръководни позиции в сектор „Производство“ и е сред пионерите, които развиват и промотират аутомотив сектора в България. Нещо повече, Иван е истински посланик на България сред бизнес средите в Европа и Америка“, каза от името на борда на Камарата нейният президент Оливие Маркет.

„За мен е привилегия да бъда главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България. Бих искал да благодаря на Борда на директорите за доверието да поема тази важна роля в тези предизвикателни времена. Моята досегашна работа е дълбоко свързана с приоритетите и проектите на Камарата. Отсега нататък ще посветя още повече време, усилия и натрупаното знание за увеличаване на въздействието, което нашата организация има както на местно ниво в България, така и в международен план – в Брюксел и във Вашингтон. Мой основен фокус ще бъде повишаване ангажираността на членовете, развитие на комитетите, както и отстояване на активна позиция и застъпничество пред властите за подобряване на инвестиционната среда и бизнес климата у нас. Ние ще продължим да разчитаме на подкрепата на множеството заинтересовани страни, сред които са Посолството на САЩ в България, другите двустранни камари, професионалните организации, медиите, мрежата на Американските камари в Европа, Търговската камара на САЩ и много други“, обобщи своите приоритети Иван Михайлов.