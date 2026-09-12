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Представители на ГЕРБ се срещнаха с ръководството на Американската търговска камара у нас

Представители на ГЕРБ се срещнаха с ръководството на Американската търговска камара у нас

София. Водачът на листата на ГЕРБ в 24МИР-София Румяна Бъчварова и евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Томислав Дончев се срещнаха с ръководството на Американск...

23 септември | 11:31
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