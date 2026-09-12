Американският бизнес гледа към България, Пулев отваря вратата за нови инвестиции
Международни научноизследователски центрове вече проявяват силен интерес, а държавата обещава ускорено обслужване за стратегическите инвеститори
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Международни научноизследователски центрове вече проявяват силен интерес, а държавата обещава ускорено обслужване за стратегическите инвеститори
АмЧам в България има пълен комплект обновени и окомплектовани органи
Американската търговска камара прогнозира изтегляне на инвеститори и загуба на конкурентоспособност
Конференцията „Визия 2050“ предизвиква стратегически разговор за посоката на развитие и технологичните предизвикателства
Основна цел е пълното интегриране в европейските и евроатлантическите структури
Премиерът отиде на бизнес-закуската с Американската търговска камара
На изнес закуска бяха представени осем нови корпоративни членове на АмЧам
Иван Михайлов е новият главен изпълнителен директор на АТК в България
Каза го Джефри Пайът - помощник секретар по енергетиката в Държавния департамент на САЩ
Американската търговска камара в България отличи своите най-активни членове
Oливиe Mapĸeт, пpeзидeнт нa АЕЅ Бългapия, смени д-p Kpacимиpa Чeмишaнcĸa
София. Представители на БСП се срещнаха с членове на ръководството на Американската търговска камара в България. Срещата се проведе по покана на камар...
София. Водачът на листата на ГЕРБ в 24МИР-София Румяна Бъчварова и евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Томислав Дончев се срещнаха с ръководството на Американск...
София. Предвиждат се сериозни мерки за преодоляване на контрабандните канали и за укриване на ДДС, не само на вътрешния пазар, а и в общностното плаща...