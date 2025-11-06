Американската търговска камара отбелязва 30 години в България с форум

Международната конференция „Визия 2050 – Изграждане на конкурентоспособността на България като част от глобалното бъдеще“ се провежда днес в София. С нея Американската търговска камара в България (АТК) отбелязва своята 30-годишнина, поставяйки във фокуса темите за бъдещето, иновациите и ролята на страната ни в световната икономика.

Очаква се конференцията да бъде открита от председателя на Народното събрание Рая Назарян, а дискусиите да очертаят контурите на визията за България през 2050 година.

Форум за визионерски идеи и национална конкурентоспособност

Целта на конференцията е да представи България като динамична икономика, готова да се адаптира към променящия се глобален ред. По думите на организаторите, събитието ще провокира стратегически диалог за конкурентоспособността, националната сигурност и технологичните трансформации, които ще определят следващите десетилетия.

Форумът ще укрепи трансатлантическото сътрудничество чрез обмен на визионерски идеи и ще насърчи устойчивото развитие в различни икономически сектори. Очаква се конференцията да се превърне в своеобразна „Капсула на времето за следващите 30 години“, изградена от посланията и идеите на участниците.

Бъдещето на България в глобален контекст

„Въпросите ‘На каква основа и при какви правила искаме да се развива България?’ и ‘Каква България искаме да изградим заедно?’ са от изключително значение както за бизнеса, така и за политическия елит и всеки гражданин“, заяви главният изпълнителен директор на АТК Иван Михайлов. Той подчерта, че след три десетилетия дейност Камарата осъзнава своята отговорност не само да защитава интересите на своите членове и да работи за подобряване на инвестиционния климат, но и да задава тона за технологично и устойчиво развитие.

„Трябва да сме пионери в иновациите, да мислим смело и отговорно за общото ни бъдеще“, допълни Михайлов, очертавайки духа на днешния форум.

Световни имена и акценти от програмата

Конференцията ще събере водещи експерти, бизнес лидери и международни партньори, които ще обсъдят предизвикателствата и възможностите пред България в следващите десетилетия. Сред основните говорители са футуристът Герд Леонард, известен с прогнозите си за влиянието на технологиите върху човешкото общество, и специалистът по информационни технологии Райън Коут.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com