Агенция алармира! Първи съмнения за кредитния рейтинг на България

Оставката на българското правителство подчертава предизвикателствата пред прилагането на структурни реформи, включително фискална корекция, и рисковете, които това носи за икономическия растеж, посочва Fitch Ratings. Въпреки политическата нестабилност рейтинговата агенция не очаква тя да повлияе на присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г., което вече е отразено в рейтинга на страната „BBB+“ със стабилна перспектива.

Еврото остава извън риск

Fitch Ratings подчертава, че последната политическа криза няма да промени планираното приемане на еврото. Европейската комисия също е заявила, че независимо от политическата ситуация необходимите решения вече са взети и остават в сила. В момента текат разговори за евентуално правителство на националното единство, макар че не е ясно кога и дали те ще приключат с резултат.

Политическа нестабилност и изборен цикъл

Министър-председателят Росен Желязков подаде оставка на 11 декември след мащабни антиправителствени протести, предизвикани от предложението за бюджет за 2026 г. Според Fitch коалицията на малцинството е управлявала едва от януари, а базовият сценарий е за предсрочни избори, най-вероятно през пролетта на 2026 г. Ако това се случи, те ще бъдат осмите предсрочни избори в България от 2021 г. насам.

Фискален натиск и растящи дефицити

Рейтинговата агенция отчита влошаване на основната фискална позиция през последните години заради увеличените социални разходи, значителните ръстове на заплатите в публичния сектор и забавянето на реформите. Макар публичният дълг да остава нисък – под 30% от БВП през 2025 г. – честите политически промени могат да отслабят способността за средносрочно фискално приспособяване и овладяване на дефицитите.

Fitch очаква бюджетният дефицит да се повиши до 3,2% през 2026 г. и 4,3% през 2027 г. спрямо 3% през 2025 г. Ревизиите се дължат на неуспеха на отиващото си правителство да приложи планираните мерки за приходите, както и на ефекта от доставките на военно оборудване, оценени на 1,2% от БВП.

Забавени реформи и европейски средства

В по-широк план институционалните ограничения и политическата нестабилност са забавили напредъка по структурните реформи спрямо други държави, въпреки успешното приключване на процеса по приемане на еврото. Fitch отбелязва, че България изостава при усвояването на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост и по редовните кохезионни фондове, което може да създаде проблеми предвид крайния срок за изпълнение в края на август 2026 г.

Растеж с краткосрочна подкрепа

Икономическите резултати през тази година са били подпомогнати от силен номинален ръст на заплатите, изпреварващо потребление преди влизането в еврозоната и активни инвестиции. Fitch повиши прогнозата си за реалния растеж на БВП за 2025 г. до 3,3%, но предупреждава, че забавянето на проектите с европейско финансиране и подновената политическа несигурност ще окажат натиск върху икономиката. Затова прогнозите за растежа през 2026 и 2027 г. са леко понижени до 2,7%.

