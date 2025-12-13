Рекордна инвестиция на Австрия. Луда надпревара за дигиталните услуги

Австрийското правителство планира съкращения в администрацията, които да доведат до икономии от 540 милиона евро до 2030 г. Освободените позиции след пенсиониране на служители няма да бъдат заемани, което ще намали административните щатове с около 2600 работни места на пълен работен ден.

Държавният секретар Александър Прьол обясни, че спестените средства ще бъдат инвестирани в дигитализация – до 2030 г. за тази цел ще бъдат отделени 108 милиона евро. След изпълнението на мерките се очаква ежегодни икономии от около 250 милиона евро.

Първата стъпка е изготвяне на преглед на процедурите за назначаване до юни 2026 г., а след това с участието на независими експерти и представители на служителите ще бъдат предложени конкретни мерки съгласно правителствената програма, съобщи БТА

