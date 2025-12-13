Ето ги градовете с най-голямата скъпотия в света

След период на бурно поскъпване, световният пазар на луксозни жилища започва да показва признаци на охлаждане. Според последните данни на Prime Global Cities Index на консултантската компания Knight Frank, средният годишен растеж на цените на първокласните имоти е спаднал до 2,5% през третото тримесечие на 2025 г., в сравнение с 3% през предходното тримесечие. Забавянето отразява нарастващата несигурност относно бъдещите лихвени проценти в ключови икономики, което дърпа растежа под дългосрочната средна стойност от 5,2%, отбелязва DBR.

Експертите посочват, че по-високите лихвени проценти и забавянето на цикъла на намаляване на лихвите оказват значително влияние върху цените. Към септември 2024 г. 43% от 37 световни централни банки вече са намалили лихвите, но ефектът върху имотните пазари се усеща с известно закъснение. Въпреки това, консултантите прогнозират, че понижението на глобалните лихви ще подкрепи възстановяването на растежа през 2026 г.

В Азия динамиката на луксозните имоти е силно разнородна. Токио отчита рязко покачване на цените на съществуващите жилища – с над 50% годишно – заради ограничено предлагане и нарастващи чуждестранни инвестиции. В Хонконг пазарът започва да се стабилизира след понижения на лихвените проценти, а инвеститорите постепенно се връщат към сектора.

За разлика от това, континентален Китай остава слаб, тъй като правителството премества фокуса от недвижимите имоти към високотехнологичния сектор и вътрешното потребление. Според експерти, търсенето на първокласни имоти в този сегмент вероятно ще остане ограничено през следващите месеци.

Австралия също показва различни тенденции: Сидни остава стабилен благодарение на дълбочината на търсенето и глобалната си привлекателност, докато Мелбърн е по-слаб заради по-бавния икономически растеж и данъчните условия. Голд Коуст и Пърт се възползват от силния миграционен приток и ограниченото предлагане, което продължава да стимулира цените.

През последните 12 месеца Токио е лидер по ръст на цените с 55%, следван от Сеул (25,2%) и Бангалор (9,2%). Сред останалите водещи градове са Дубай, Мумбай, Сингапур, Мадрид, Цюрих, Манила и Найроби. От 46-те града, следени от Knight Frank, спад в цените регистрират 18, сред които Торонто (-6,9%), Шънджън (-6,8%) и Лондон (-3,6%).

Най-голямо поскъпване през последните пет години отчита Дубай с впечатляващите 224,3%, следван от Токио (115%) и Манила (81%). Челната десетка се допълва от Сеул, Маями, Лос Анджелис, Крайстчърч, Милано, Голд Коуст и Мумбай.

Според експертите, макар темпът на растеж да се забавя, глобалният пазар на луксозни имоти продължава да предлага възможности, особено за инвеститорите, които търсят стратегически позиции в ограничени и търсени райони, съобщи БЛИЦ

