Милко Калайджиев завъртя хоро на финала на "Аз обичам България"

В навечерието на коледните и новогодишните празници последният епизод на „Аз обичам България“ за сезона, премина в приповдигнато и весело настроение. В последната музикална игра тази вечер, при която отборите трябваше да познаят песента само по инструментал, момиче от публиката зад Филип Буков разпозна „Мома Яница“ и помогна на отбора да спечели точки в своя актив.

А в епизода отборите днес бяха наистина впечатляващи – в отбора на Буков бяха Милко Калайджиев и Златка Райкова, а в отбора на Дойчев играта легендата Вера Маринова и актьорът Кирил Недков.

Когат апесента на певицата Яница беше разпозната водещата Алекс Сърчаджиева веднага предложи на всички да изтанцуват едно хоро. Участници и публика се хванаха за ръце, а „червени“ и „зелени“ танцуваха заедно. Милко Калайджиев дори застана на своето почетно място - зад микрофона, и направи невероятен дует с певицата от бенда на „Аз обичам България“.

Настроението беше на макс, въпреки, че залогът в играта между двамата капитани беше на макс – в началото стана ясно, че преди последния епизод Филип има 7 победи в играта, а Стоян – 6. Двмата бяха страпно настървени да победят, но в крана сметка победител в днешната игра стана отборът на Буков.

След хорото в студиото Алекс се обърна към двамата капитани и им благодари за отдадеността и ентусиазма през целия сезон. Последният епизод на „Аз обичам България“ беше изпълнен с много музика, танци и хубаво настроение.

