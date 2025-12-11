Незабравим край на сезона. Звездни съветници в „Пееш или лъжеш“

Тази седмица зрителите на NOVA ще станат свидетели на големия финал на третия сезон на „Пееш или лъжеш“, който ще се излъчи в неделя от 20:00 ч.

През последните няколко месеца водещият Димитър Рачков посрещаше на сцената на музикалното шоу едни от най-обичаните и популярни български изпълнители, сред които Азис, Йорданка Христова, Владо Зомбори, Софи Маринова, Михаела Маринова, Преслава, Графа, DARA, Братя Аргирови, Фики Стораро и Петя Буюклиева. Във финалния епизод към тях се присъединява и талантливият и харизматичен Орлин Павлов, който ще разчита на музикалния си усет, за да избере с кого от осемте участници да изпълни последния дует за сезона.

До Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов в края на шоуто ще застанат Дивна и Лео Бианки. Тяхната роля е да подпомогнат Орлин Павлов в разкриването на истинския талант сред участниците, като задачата им ще бъде съпроводена с много смях и интересни коментари. Заедно с него те ще следят всяко движение и изражение на тайнствените участници.

Певецът споделя пред Елизабет Методиева в рубриката ѝ в „На кафе“, че е голям фен на предаването и често е бил уверен, че може да разпознае кой изпълнител наистина пее и кой само имитира, макар да признава, че това далеч не е лесно. Той обяснява, че ще наблюдава внимателно устните, фразирането, начина на държане на микрофона и отварянето на устата. Според него по-лесно е да открие кой пее истински, отколкото кой блъфира.

И тази седмица зрителите на NOVA ще се насладят на пъстро разнообразие от участници, които ще се борят за голямата награда. Техните образи ще бъдат разкрити на сцената, а предоставените детайли ще се превърнат в основа за предположенията на Орлин Павлов и неговите съветници. Кой ще успее да спечели доверието на изпълнителя и какъв дует очаква публиката – това предстои да се разбере във финалния епизод на „Пееш или лъжеш“ тази неделя от 20:00 ч. по NOVA, съобщи Vesti.bg

