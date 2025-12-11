Калоян зарязал Габи след "Ергенът" заради друга

Калоян и Габи бяха една от най-обсъжданите двойки от "Ергенът: Любов в рая". Днес те разкриха в "Преди обед", че вече не са заедно. В романтичното риалити двамата преминаха през множество емоционални изблици и сблъсъци, но и през моменти на нежност и истинска близост.

Уастниците говориха в студиото на bTV за причините, довели до раздялата им, а разговорът им показа, че напрежението помежду им е било далеч по-голямо, отколкото зрителите са предполагали.

Калоян обясни, че още във финала е обмислял внимателно дали да подари роза или пръстен: "Имахме доста време да си помислим дали роза или пръстен да даваме. Пръстенът е веднъж в живота и затова не исках да избързвам."

Габриела не е имала очаквания за предложение: "Не очаквах пръстен от Калоян и бях ок с това. Всички останали двойки дадоха пръстен и тогава си казах, че Калоян има сериозни намерения към мен. Беше честен с мен."

Двамата определят връзката си като нестандартна: "Бяхме най-нестандартната двойка в предаването. Имахме забавни моменти и напрежения, но идваме от различни светове един до друг", заяви Калоян.

Габриела обаче сподели, че поведението му се променило след семейно събитие: "Калоян се прибра от сватбата на брат си и забелязах различно отношение от него. Когато чух, че той се е познавал с Кристина преди предаването, силно се разстроих."

В ефир тя му отправи и директно обвинение: "Ти замалко да разделиш Киара и Краси. Ти доказа, че можеш да лъжеш. Разкажи какво се случи между нас – може да излъжеш нещо."

Калоян отговори с признание, което хвърли допълнителна светлина върху раздялата: "Докато бях на сватбата на брат ми се запознах с друга жена и проведох приятен разговор с нея. След като се върнах в Родос започнаха скандалите. След предаването имах чувства към другата жена и се видях с нея."

Габриела добави още един детайл: "На третия ден след като се прибрахме в България си призна, че е влюбен в нея, а преди това ме лъжеше, че ме обича."

Историята на Габи и Калоян е типичен пример за напрежението, което риалити форматите поставят върху една връзка — смес от привличане, разочарования, недоизказани истини и силни характери.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com