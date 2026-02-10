Италианският град, в който животът е най-сладък през зимата

Февруари е месецът, в който голяма част от Италия сякаш изпада в зимен сън. Но не и Торино – елегантният дукален град в подножието на Алпите. Именно през най-студения месец той оживява най-силно.

Събитията са без пауза: първо Карнавалът залива кварталите с шествия, маски и улични представления. После идва ред на шоколада – CioccolaTò превзема централните площади. А след това вермутът заема почетно място в историческите кафенета и барове. Всяко студено преживяване е придружено от топла храна и напитки, които събират хората около масата.

За пътешествениците, готови да преосмислят кога да посетят Италия, късната зима в Торино не е компромисен сезон. Напротив – това е моментът, в който ежедневните ритуали на града се виждат най-ясно.

Карнавал, пазари и улични шествия

Първата половина на февруари е сърцето на карнавалния сезон в Торино. Между 1 и 15 февруари из целия град се провеждат шествия и квартални празници. Едно от най-добрите места да се усети духът е антикварният пазар Balôn на площад Борго Дора – уикенд след уикенд редици от стари мебели и предмети се смесват с карнавални маски и исторически възстановки – от римски легиони до средновековни и савойски персонажи. Сред тях е и Руснента – традиционната маска на квартала, чието име означава „парцаливата жена“.

Карнавалът е и време за сладки изкушения – тънките, хрупкави bugie, поръсени с пудра захар, са навсякъде. Празненствата кулминират на 15 февруари край река По, когато маскирани участници се качват на гондоли и лодки и се отправят към крайречната зона Murazzi за финалната церемония.

Февруари с вкус на шоколад

Докато Карнавалът затихва, най-сладкото събитие на Торино е в разгара си. CioccolaTò – годишният фестивал на шоколада – превръща площад Виторио Венето в ароматен център с щандове, дегустации, работилници и прожекции. Не е случайно, че Торино е смятан за шоколадовата столица на Италия – традицията датира от XVII век.

Именно тук се ражда gianduja – прочутата комбинация от шоколад и лешници, а формата giandujotto за първи път е раздавана по време на Карнавала. Класическото зимно удоволствие е и bicerin – слоеста напитка от еспресо, горещ шоколад и сметана, която се сервира в историческото кафене Al Bicerin до светилището Consolata.

Вермутът – бавният ритуал на Торино

Към края на месеца фокусът се измества към другата емблема на града – вермутът, чиято рецепта е кодифицирана тук още в края на XVIII век. Днес той се пие бавно – чист, с лед и цитрусова кора, като част от истински социален ритуал. Фестивалът Salone del Vermouth и съпътстващите го дегустации, майсторски класове и специални менюта превръщат целия град в сцена.

Какво се яде в Торино през февруари

Зимната кухня е плътна, ароматна и дълбоко традиционна. Bagna cauda – горещ сос от чесън и аншоа, в който се топят зеленчуци – е ястие за споделяне. До него са fonduta, fritto misto, gran bollito misto и телешкото brasato al Barolo. А десертът почти винаги е bunet – тежък шоколадов пудинг с амарето.

Еднодневно бягство до Ивреа

На час път от Торино е град Ивреа, известен с една от най-странните карнавални традиции в Италия – Битката с портокали. В продължение на три дни участници хвърлят портокали в символично пресъздаване на средновековно въстание. Шумно, хаотично и незабравимо.

