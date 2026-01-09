Сашо Кадиев и жена му гърмят шампанско на Малдивите

Човек и добре да живее, накрая отива на почивка.

"Добро утро! Малдивите, не че нещо....", с тези думи поздрави Сашо Кадиев последователите си в Инстаграм.

Тв водещият се глези на воаяж с любимата му Ивелина, очевидно на ваканция да си отдъхне от работата.

Той е документирал целият път дотам - как съпругата му Ивелина си поставя тапи за уши в самолета, как гърмят шампанско на плажа, как си е опънал краката пред басейна и как чете книга.

"Ивче, знаеш ли че на Младивите има умна технология за прелистване на книга?", обръща се той към жена си във видео и става ясно, че има предвид лекия ветрец.

После се радва, че Ивелина е щастлива, което е равно на това да спи спокойно следобяд.

Преди да тръгнат майка му, Екатерина Евро ги изпраща със сладко от малини.

