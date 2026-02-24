Става страшно, ако се срути ледникът на Страшния съд. Ще потопи планетата

В Антарктида се намира ледник Туейтс – толкова огромен, че ако се срути, ще повиши световното морско равнище с около 65 сантиметра, което би потопило крайбрежни мегаполиси като Манила и Банкок. Той вече е отговорен за около 4% от глобалното покачване на морското равнище и се топи много по-бързо, отколкото учените преди смятаха. Наричан е ледникът на Страшния съд и е с размерите ан щата Флорида.

За да забавят това, инженерни и научни екипи от университети в САЩ, Великобритания, Германия, Норвегия и др. предлагат проект с 80-километрова подводна бариера, прикрепена на морското дъно пред ледника. Идеята е да се ограничи потокът от топла океанска вода, който буквално разтопява леда отвътре.

Бариерата няма да спре климатичните промени, но може да „печели време“, докато светът намали емисиите. Планът е технологично дръзък, невероятно скъп – около 80 милиарда долара – и все още среща тежки технически и научни предизвикателства. Противниците му предупреждават, че дори да бъде построена, може да е твърде късно, когато видим ефекта му.

Докато идеята се обсъжда и първите мини-прототипи се тестват в Норвегия, учените се опитват да разберат какво точно прави топлата вода под леда – мисия, чиято важност е огромна, но операциите са изключително трудни.

Анализът на дългосрочни данни показва, че Западна Антарктика губи над 80 милиарда тона лед годишно и учените вече говорят за ситуация, която все по-често се доближава до „необратим колапс".

