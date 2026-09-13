Експерт обясни защо никога вече няма да монтира телевизор на стената
Изглежда спретнат и спестява място, но на практика това решение може да създаде много проблеми
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Изглежда спретнат и спестява място, но на практика това решение може да създаде много проблеми
Учени предлагат решение
Балтийските държави имаха такава още преди две години
Тези песимистични хипотези са част от официалните оценки, заложени в Плана за защита на населението
Има планове за първоначално изграждане на 8,5 км през тази година
Във видеообръщение канцлерът на Германия даде това събитие като пример за сплотеността на Европа
Лечева постави подписа си на олимпийската стена в Лозана и получи грамота от Томас Бах
Подслонявали хора хилядолетия назад във времето
Светът заговори за екокатастрофа
Поне 42 000 души са изложени на риск от наводнения
„Руската армия е извършила поредния терористичен акт“, твърдят украинците
Инцидентът е станал в столичния квартал "Лозенец" около 16 часа вчера
Предизвика възхищението на публиката
Прожектират филм за красивите кътчета на България
Инцидентът се е случил във Варненско
Спря стената с Мексико
Той ще поиска от съответните служби да проучат инициативата, да разгледат перспективите и възможното й финансиране
Вчера падна стена на бивше военно поделение в Хасково и уби човек
Вчера падна стена на бивше военно поделение в Хасково и уби човек
Тя ще бъде висока 6 метра и дълга 65 км, ще бъдат използвани 20 000 тона неръждаема стомана