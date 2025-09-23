Градим "стена срещу дронове" заради заплахата от Русия

Правителствени представители от България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша и Румъния ще разговарят с Европейската комисия по

предложение за изграждане на европейска "стена срещу дронове".

В петък те ще се срещнат с европейския комисар по отбраната Андрюс Кубилиус и ще обсъдят първите стъпки.

Идеята за стена срещу дронове не е от днес –

балтийските държави имаха такава още преди две години,

но досега Европейската комисия не се намесваше в изграждането на подобен проект. Тази идея обаче става повече от необходима и сега ще бъдат поставени първите стъпки.

В петък разговорите ще бъдат по-скоро опознавателни, за да кажат държавите какви са техните нужди и възможности.

В срещата ще участват и представители на Украйна –

те имат сериозен опит не само в използването, но и в производството на дронове.

Европейският комисар по отбрана Кубилиус настоява тази стена от дронове да стане факт в рамките на следващите 12 месеца, което означава огромна работа за страните от източната граница, но също така и огромно финансиране.

Това засега е само европейски проект, но Кубилиус

не само въздушна система с камери и радари, но и наземна - със сензори и други системи,

които да следят въздушното пространство. Всичко това ще бъде от полза на НАТО, тъй като към момента Алиансът използва ПВО системи, за да противодейства на провокации с дронове, което не е финансово рентабилно.

