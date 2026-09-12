„Гардиън“ с мрачно предупреждение: Европа изостава, докато заплахата расте
Пет големи военни сили търсят спешна координация за ПВО, далекобойни оръжия и ранно предупреждение
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Пет големи военни сили търсят спешна координация за ПВО, далекобойни оръжия и ранно предупреждение
Неочакван първенец
Разликите в средните заплати в Европа остават значителни и през 2026 година
Каква е причината?
Администрацията му води разговори с Иран
Открит е в 23 държави и 25 щата на САЩ
Тези страни са изолирани от основния театър на военните действия и имат стабилни икономики
Ходът е акт на психологически и политически натиск
Дронове и ракети атакуваха Кувейт, Саудитска Арабия, Бахрейн и ОАЕ въпреки обещанията на Иран
Какво следва
Финалът на следващото издание на конкурса за песен ще бъде на 16 май 2026 г.
Те са кулинарна класика в много европейски страни
На тези места няма тълпи от туристи
Има страни по света, които живеят според свои собствени уникални календари
Имаме ли шанс, ако продължават разправиите
Балтийските държави имаха такава още преди две години
Повече от 140 страни вече направиха това
Китай е основен конкурент на АЩ в производството на критични минерали
Според данни на Министерството на търговията САЩ са внесли общо стоки на стойност 29 млрд. долара
Пътят към селото минава през гора, от която се виждат малки морски кейове с чиста вода и пясък