Ето кои са най-малко посещаваните държави в света

Париж, Бали, Ню Йорк или всяка популярна дестинация се обмисля, когато се планира международно пътуване.

Но друг вид приключение очаква там, където няма тълпи и все още царуват непокътнати пейзажи, според Times of India, предава Bulgaria ON AIR.

За любопитните и за тези, които искат да изследват по-малко посещавани места, този списък може да служи като отправна точка.

Тувалу

Тувалу оглавява много списъци като най-малко посещаваната страна в света. Страната изчезва бързо заради климатичните промени, което кара жителите ѝ да напускат домовете си.

Маршалови острови

Маршаловите острови са посрещнали около 6100 международни посетители и са разпръснати из централната част на Тихия океан.

Въпреки че предлагат световно известни възможности за гмуркане и показват следи от историята на Втората световна война, те обикновено остават по-малко посещавани и не толкова пренаселени.

Остров Ниуе

Драматичната варовикова брегова линия и кристално чистите води на Ниуе са идеални за шнорхелинг и изследване на пещери.

Ограничените полети и отдалеченото местоположение поддържат броя на туристите нисък, което го прави спокойно убежище за любителите на природата.

Кирибати

Друг тихоокеански бисер, Кирибати включва десетки ниски атоли, включително огромния Кiritimati (Остров Рождество). Морското му биоразнообразие и непокътнатите рифове остават практически неизследвани от масовите туристи.

Микронезия

Съставена от стотици острови в западната част на Тихия океан, Микронезия продължава да приема само малък брой туристи.

Историческите потънали кораби за гмуркане и ярката местна култура предлагат уникални преживявания за авантюристичните пътешественици.

Монсерат

Монсерат, британска територия в Карибите, остава рядко посещаван, главно защото вулканични изригвания през 90-те години са изместили много жители и сгради.

Днес неговите зелени хълмове и драматичен вулканичен релеф предлагат приключенско и спокойно убежище.

Соломонови острови

С малка инфраструктура за туристи, този архипелаг от около 1000 острова има великолепни джунгли и автентични културни преживявания.

За пътешествениците, търсещи истинска уединеност, Соломоновите острови все още са извън обичайните маршрути.

Сао Томе и Принсипи

Скрит рай от дъждовни гори, вулканични върхове и девствени плажове, Сао Томе и Принсипи е втората най-малка страна в Африка по площ.

Броят на посетителите се поддържа нисък заради спокоен ритъм на живота и ограничените полети.

Коморски острови

Коморите са архипелаг в Югоизточна Африка, съставен от три острова. Разположен в Индийския океан с коралови рифове и ароматни плантации на подправки, той остава донякъде незабележим.

Политическите предизвикателства и ограничените полети правят мястото относително неизследвано от туристи.

Гвинея-Бисау

Гвинея-Бисау граничи със Сенегал на север и Гвинея на юг, а атлантическото ѝ крайбрежие включва архипелага Бижагос с 88 острова.

Това е място, което красиво съчетава природната красота на архипелага Бижагос, обявен за биосферен резерват на ЮНЕСКО.

