Ето ги най-популярните рецепти през 2025

Ето кои са най-модерните рецепти за 2025 г., които потребителите са търсили най-много в мрежата.

Абсолютен хит се оказва рецепта за така популярните купички, която съдържа сладък картоф, телешко, сирене котидж, мед, авокадо и малко люти подправки. В оригинал ястието се казва Hot Honey Cottage Cheese Sweet Potato Beef Bowl. То става популярно най-вече заради лесното си приготвяне и баланса между съставките, както и заради протеина, който съдържа.

А дали покрай тази рецепта или не само, сосът Hot Honey се превръща в истинска мания в интернет, а и в много кухни по целия свят. Той е толкова лесен за приготвяне, на пръв поглед необичаен, но много вкусен. И прави всяко ястие много различно. За него просто смесваме малко мед, чили сос и кайенски пипер. А след това добавяме на какво пожелаем - най-вече на меса.

На второ място по популярност е рецепта за печени дъмплинги, които също се приготвят много лесно и са много вкусни. А тайната е в подправките - чесън, джинджифил, соев сос, сусамово масло и къри паста.

Традиционният зелен аржентински сос чимичури, оказва се, се радва на голяма световна слава. Той се приготвя с магданоз, риган и други зелени подправки и най-често върви със сочна пържола, риба или морски дарове.

Рецептата за пилешко в стил Marry Me също е била доста вайръл през последните месеци, Това сочно и кремообразно ястие се свързва с много предложения за брак, в това число и на принц Хари към Меган Маркъл. Въпреки че изглежда сложно, приготвянето всъщност е лесна работа и ястието е подходящо и за развълнувани мъже, които подготвят романтична вечеря изненада.

Морковена салата, но малко по-различна. Тя стана истински хит в TikTok и се нарежда и сред най-търсените в Google. В нея освен морковите добавяме стафиди, майонеза, лимонов сок, зелен лук, чесън, сусамови семена, сусамово масло, соев сос, оризов оцет, сол и малко люти чушки.

Ястията с паста винаги са били на голяма почит в голяма част от земното кълбо. Освен турската паста, която е хит напоследък, сред най-търсените рецепти в Google за 2025 г. попадат и тези за диталини. Това е вид тестено изделие под формата на малка тръбичка, който идва от Сицилия. Основен елемент е в повечето италиански супи, но се използва и в салата, както и в ястия със сос, обяснява All Recipes, пише lifestyle.bg.

Ако обърнем поглед към десертите, огромен брой търсения генерират рецептите за протеинови мъфини. Съставките за тях може да варират, но в общия случай са банани, овесени ядки, фъстъчено масло, ленено семе и протеинов йогурт например. Чия пудингът също е на голяма почит сред интернет потребителите и отразява желанието за по-здравословен начин на живот, което продължава да е тенденция.

