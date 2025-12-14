Подарък на Лукашенко за Тръмп шокира всички

Президентът на Беларус Александър Лукашенко обяви, че праща икона на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Армаганът беше връчен на специалния пратеник на САЩ в Беларус Джон Коул по време на преговорите, които се проведоха в Минск на 12-13 декември, но думите на Лукашенко бяха много изненадващи:

"Това е нашата християнска икона. В Америка това е много ценно. И Тръмп много уважава този светец – Свети Николай", каза Лукашенко в ефир на телевизионния канал Беларус 1.

В дипломацията лидерите често подаряват предмети, които са важни за тяхната собствена култура или които смятат, че ще бъдат оценени като ценност, независимо от личната вяра на получателя.

Но във всеки случай този подарък емного необичаен, защото Доналд Тръмп не е католик и никога не е казвал публично, че има специално отношение към иконите, особено православните.

