Паднаха големи тайни за Йорданка Христова

Йорданка Христова най-после задоволи дългогодишното любопитство на хилядите си поклонници. В „Изповед“, третата книга от мемоарите й, голямата певица споделя за отношенията си с Фидел Кастро. Оказва се, че супер мачото на кубинската революция въобще не е неин тип като мъж и между тях никога не е имало дори светски флирт. Данчето Христова побеснява, когато слухът е тиражиран за първи път, а след това се разнася лавинообразно по всички възможни и невъзможни медии. Официално го опровергава в столичен всекидневник, но това въобще не променя ситуацията. Евгения Гешева, най-близката й приятелка, я навива да се откаже от по-нататъшни противодействия – безплатната реклама наистина няма цена.

„Какво ли не се изписа за мен и Фидел? Масло в огъня наля наш дипломат, който каза в интервю, че на официална среща останал силно изненадан от въпроса на Кастро „Какво прави Йорданка Христова“? С две думи – Фидел като мъж никога не ме е привличал, не ме е вълнувал. Няколко пъти разговаряхме в Куба и у нас. Възхищавам се на неговата отдаденост на Куба. И толкова. Но съм поласкана от факта, че ме помни – сред морето от дами, които го желаят по света“, искрена е поп звездата.

В последната част от автобиографичната трилогия тя потвърждава, че най-голямата й любов е Християн Платов, истински дворянин, потомък на руски емигранти със синя кръв. С електроинженера, който става един от най-перфектните китаристи в гилдията и първият преподавател по китара в Консерваторията, прекарват невероятни 10 години по света и у нас – гастролират в концертни зали и клубове, обират овациите като супер талантлив и колоритен дует. Но Платов е женен, има деца и не отваря дума за развод и за ново семейство. Йорданка Христова е наясно с ритъма на безмилостното време и слага край на връзката им. Той е безкрайно отчаян и със сълзи на очи моли Евгения Гешева да лобира за него пред любимата му. Но Данчето е категорична, въпреки че сърцето й дълго кърви.

Някъде по това време Евгения Гешева я запознава с Георги Стоичков. Архитектът, син на БКП-функционера Григор Стоичков, се кълне във вечна любов и Данчето му дава ръката и душата си. Но не подозира, че не след дълго алкохолът ще застане между тях. Георги Стоичков е умен и очарователен, но със слаб характер. Дори дъщерята Ивана и синът Григор не могат да променят мрачните му настроения, които след 10 ноември се преливат в периодични депресии. Една вечер той удря толкова силен шамар на Йорданка Христова, че носът й оттогава е крив. За да не събуди децата, тя излиза на пръсти от апартамента, качва се на колата и натиска газта към къщата на свекът и свекърва си. Събужда ги посред нощ, за да сподели с тях болката си. Те са не по-малко потресени от нея. След този драматичен инцидент Йорданка Христова повече никога не допуска Георги Стоичков до спалнята си.

Четири години по-късно се развеждат, а той умира едва на 50. Тя за втори път е в траур заради смъртта на мъж, който е бил скъп на сърцето й - в самолетната катастрофа през 1971-а, отнела живота на Паша Христова и на музиканти от оркестър „София“, загива Христо Чолаков-Чендо, първи сериозен любим на Данчето и втори съпруг на легендарната тв водеща Бригита Чолакова. След години Християн Платов ще бъде убит от крадци на паркинг в Канада.

„Йорданка Христова е сила, страст и нежност“, изля приятелската си емоция Драгомир Драганов при представянето на „Аз съм просто жена“, третия том от поредицата „Изповед". Той коментира, че талантът на Йорданка Христова е ослепително блестящ и упояващ, а нейната откровеност действително е разстърсваща. „Тази книга е способна да преобърне представите на тези, които не познават достатъчно добре творчеството на Йорданка Христова и нея“, каза още на премиерата Драгомир Драганов. Самата певица сподели, че когато е решила да започне мемоарите си, дори не е допускала, че толкова категорично ще разголи душата си. „Когато си живял 82 години, когато си пътувал толкова много в продължение на над половин век и си се срещал с толкова много хора по света, трупаш спомени. Те са те белязали и са те променили. И усещаш, че трябва да ги споделиш", искрена е знаменитата дама.

„Никак не ми беше лесно. Започвах, спирах, започвах, спирах, аз съм доста разпиляна и трудно успявах да създам рамка на книгите. Трябваше да се изолирам от пеене и всичко останало, за да се събера, да се върна в годините назад и да ги разкажа." Според нея „българката е точно такава, каквото е и заглавието „...просто жена".

Певицата сподели и една от най-големите си тайни от 2019 г. досега: "Аз съм една щастлива баба! Имам си две прекрасни внучки - Екатерина и Елена. Майка им е Ани, жената до сина ми Гришо". Досега Григор Стоичков внук й е налагал вето върху информация за семейния му живот.

