Памела Андерсън най-сетне проговори за Лиъм Нийсън

Памела Андерсън най-сетне разкри какво наиситна се е случило между нея и Лиъм Нийсън, с когото си партнира в летния касов хит "Голо оръжие".

"Щом държите да знаете - да, Лиъм и аз имахме романтична връзка за кратко, но едва след като приключихме снимките", казва тя пред People. Двамата прекарали "интимна седмица" в дома му в северната част на щата Ню Йорк. "Имах си собствена стая", уточнява тя. "И двамата бяхме с асистентите си; дори семейството се отбиваше."

Тя продължава: "Отидохме на вечеря в малък френски ресторант, където той ме представи като "бъдещата госпожа Нийсън"." Прекарали време и в градината му, където, по думите ѝ, "се погрижих за една роза, обрасла с мента... Бях щастлива да помогна, а той го оцени."

След това, което тя нарича "нашата романтична изгубена седмица", през която Нийсън дори прогонил мечка от прозореца по време на закуска, облечен само с халат, "ние поехме по отделните си пътища, за да работим по други филми", обяснява Андерсън.

По-късно се срещнали отново по време на рекламното турне на "Голо оръжие" през лятото, като не криели близостта си - държали се за ръце, прегръщали се, а тя дори му нанесла игриво малко от своя балсам за устни Sonsie в шоуто на Анди Коен What What Happens Live.

"Забавлявахме се", казва тя, описвайки връзката им като "нещо като филм на Нанси Майърс".

"Винаги ми е било смешно, когато хората си мислеха: "Е, това е пиар трик." А аз си казвах: "Пиар трик? Това е истинско. Имаме истински чувства. Обожавам Лиъм, но ако трябва да бъде напълно честна, по-добре сме като приятели", допълва актрисата.

Двамата се видели за последно през август, когато той я изненадал, като дошъл да я гледа на престижния театрален фестивал в Уилямстаун, където тя играела в Casino Real от Тенеси Уилямс.

"Той наистина подкрепя новата посока в кариерата ми и мило ми казва, че е много горд с мен", споделя тя. "Сигурна съм, че всеки от нас винаги ще бъде част от живота на другия."

