Кейти Пери проговори за Джъстин Трюдо
Певицата изненада почитателите си на VIP прожекция на концертния й филм
Следете всички новини, анализи и коментари за Връзка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Певицата изненада почитателите си на VIP прожекция на концертния й филм
Актьорът и водещ вече е във връзка с Александра Фейгин
Дойде краят на 4-годишното чакане
Честотата 2,4 гигахерца осигурява по-широк обхват, а 5 гигахерца носи по-висока скорост
Актрисата с български корени бе забелязана в обятията на австралийски модел и предприемач
Тези думи най-често предшестват раздяла и емоционално отдръпване от партньора
Има ли нова любов актрисата с български корени
41-годишният автомобилен състезател и 45-годишната риалити звезда са заедно от началото на годината
В трудни моменти от живота много хора забелязват необичайни усещания и събития
Звездата разказа открито за педантичните навици на Димитров
Актрисата е категорична, че няма нещо, което иска да промени в него, но...
Знаменитостите ще отбележат 14 години брак през октомври
Ана де Армас излиза с красив експерт по рискови капитали
Забавлявахме се, призна тя
Двамата работят заедно от години
В социалните мрежи беше разпространено видео, което разбуни духовете
Ето какво ги очаква представителите и на другите зодиакални знаци
След Scratchgate дойде много по-голям проблем
Какво решиха Том Круз и Ана де Армас
Певицата разкри за личния си живот