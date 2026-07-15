Нов живот за Нина Добрев след годежа. Кой е мъжът до нея

Нина Добрев загърби проваления си годеж с олимпийския шампион по сноуборд Шон Уайт и отвори нова страница в личния си живот.

Актрисата с български корени бе забелязана в обятията на австралийския модел и предприемач Дъги Джоузеф. Двамата бяха заснети заедно по време на разходка в Ню Йорк, където изглеждат близки и демонстрират нежност един към друг. Според публикации в американски медии, актьорът и моделът са били забелязани да се държат за ръце, а Джоузеф дори целунал Добрев по бузата.

Това не е първата им съвместна поява. Още през юни фенове ги снимаха по време на разходка, а малко по-късно двамата бяха забелязани и на празненствата след шампионския парад на Ню Йорк Никс, където привлякоха вниманието, разхождайки се хванати за ръце.

Новината идва около десет месеца след раздялата на Добрев с дългогодишния й партньор - олимпийския шампион по сноуборд Шон Уайт. След близо пет години заедно двамата сложиха край на връзката си по взаимно съгласие. Според информации в американските медии различията в представите им за бъдещето са били сред основните причини за раздялата - актрисата искала брак и семейство, докато Уайт не бил готов да направи тази крачка.

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