Инес постави условие на Пит. Свързано е с Джоли

Холивудският актьор Брад Пит и приятелката му Инес де Рамон разглеждат възможността да имат дете в близко бъдеще. Информацията е по данни на близки до двойката, а официално потвърждение от самите Пит и Де Рамон няма.

В същото време 62-годишният актьор не бърза да се жени повторно след трудния си развод с Анджелина Джоли. За Пит детето от Инес е далеч по-важно от официален подпис.

"Единственото нещо, което не искат да отлагат, е появата на бебето. Те биха искали това да се случи възможно най-скоро. За Брад създаването на пълноценно семейство е много по-важно от сватбата, а Инес напълно споделя тази позиция.

Тя е лудо влюбена и е уверена, че Пит ще бъде прекрасен баща“, споделя източник, близък до двойката. Официално потвърждение от Брад Пит или Инес де Рамон липсва.

По пътя към тази цел обаче има едно важно условие. Инес настоява преди раждането на детето Брад да оправи отношенията си с по-големите си деца от Анджелина Джоли.

Приятелката на актьора вижда колко болезнена е за него тази продължителна семейна драма.

„Тя разбира колко крехка е връзката му с децата в момента и се стреми да действа възможно най-деликатно, за да може всяко решение да е съгласувано с Брад на 100%“, добавя източникът

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