Анджелина Джоли се завръща! Ново начало

След години в сянка Анджелина Джоли отново превзема Холивуд. Носителката на "Оскар", която дълго време беше посветена на шестте си деца, режисурата и хуманитарните каузи, се завръща към актьорската кариера с пълна сила.

След фурора с образа на Мария Калас в едноименния филм от 2024 г., Джоли вече работи по следващия си голям проект - "Couture". В него тя влиза в ролята на американска режисьорка, която научава за тежка диагноза - рак на гърдата - по време на Седмицата на модата в Париж.

Проект с дълбоко личен отпечатък

Тази роля докосва актрисата по изключително болезнен и личен начин. Майка ѝ, Маршелин Бертран, губи битката с рака на гърдата през 2007 г. едва на 56 години. През 2013 г. самата Джоли се подложи на превантивна двойна мастектомия, след като откри, че е носител на мутация в гена BRCA1.

Пред Reuters тя сподели, че пресъздаването на тези сцени е било истинско емоционално предизвикателство.

"Беше странно преживяване да пренеса Холивуд в болничната си стая", разказва тя, допълвайки, че филмът е силно послание за човешката свързаност през болката.

Животът преди и след развода с Брад Пит

Пред Variety Анджелина разкри, че е започнала да се оттегля от актьорството още преди раздялата си с Брад Пит през 2016 г., тъй като е искала да се развива като режисьор. След развода обаче ролите пред камера са се превърнали в инструмент, с който да балансира кариерата и грижите за децата.

Актрисата не крие, че е преминала през много мрачен период, но най-накрая е намерила пътя обратно към себе си.

"Борбеният ми дух най-накрая се върна. За известно време го бях загубила", признава тя, отбелязвайки, че именно децата ѝ са я подтикнали да си върне забравените части от собственото си "Аз".

Съдебните битки и поглед към бъдещето

Въпреки че разводът на Анджелина Джоли и Брад Пит бе финализиран през 2019 г., съдебната им война за френското шато "Миравал" все още продължава. Адвокатите на актрисата са категорични, че последните решения на съда не променят позицията ѝ и тя се надява на бърз край на делото, за да може семейството да продължи напред.

Ново начало

След близо десетилетие, в което семейството бе единствен приоритет, Джоли намекна пред Yahoo Entertainment, че е готова да открехне вратата и за любовта. Тя споделя, че работата по "Couture" е преобърнала представите ѝ за баланса в живота.

"Човек може да обича децата си и да бъде отдаден на семейството си, но също така има нужда и от собствен живот", обобщава тя, давайки заявка за нов, по-свободен етап от своя път.

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