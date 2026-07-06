Светът скърби! Отиде си гласът от един от най- големите клубни хитове на века

Британската певица Лорен Бенет почина на 37-годишна възраст.

Тъжната новина бе потвърдена официално от членовете на нейната бивша музикална група G.R.L., като причината за смъртта не се съобщава.

Бенет е световно известна със световния мегахит „Party Rock Anthem“ на дуото LMFAO. Песента стана номер 1 в САЩ, Великобритания и десетки други страни, превръщайки се в един от най-продаваните и разпознаваеми сингли на XXI век.

Лорен бе сред водещите фигури в американската поп група G.R.L., създадена от основателката на Pussycat Dolls – Робин Антин. С групата тя записва хитове като „Ugly Heart“ (който влезе в топ 20 на редица световни класации) и общото им парче с Питбул „Wild Wild Love“.

Кариерата ѝ стартира в края на 2000-те години с групата Paradiso Girls, известна с клубния хит „Patron Tequila“ - с участието на Лил Джон и Ив. През годините Лорен Бенет е работила в различни музикални проекти с изпълнители като CeeLo Green, will.i.am и самите Pussycat Dolls.

Лорен оставя след себе си 6-годишна дъщеря на име Харлоу.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com