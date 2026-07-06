Тръмп потвърди! Каза защо се е обадил на шефа на ФИФА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че лично е помолил президента на ФИФА Джани Инфантино да прегледа автоматичната дисквалификация на американския нападател Фоларин Балогун за следващия мач от Световното първенство.

Това се случи часове след като CBS News обяви, че решението да се върне Балогун в състава е взето след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се обади на президента на ФИФА Джани Инфантино в четвъртък и обсъди ситуацията с него.

Досега нямаше официално потвърждение за това, но отговорът на Тръмп дойде на среща с журналисти..

Според президента, футболните власти "взеха правилното решение", като отмениха наказанието. Той добави, че в противен случай „турнирът ще бъде опетнен".

25-годишният Балогун, който е голмайстор на националния отбор на САЩ на настоящото Световно първенство, трябваше автоматично да бъде дисквалифициран за мача от 1/8 финала срещу Белгия, след като беше изгонен в мача с Босна и Херцеговина (САЩ ще играят срещу Белгия във вторник в Сиатъл).

Въпреки това, в понеделник вечерта, ФИФА спря наказанието, като го направи условно и даде на Балогун изпитателен период от 12 месеца, което позволи на американския нападател да влезе в състава за мача.

Говорейки в Белия дом, Тръмп каза пред журналистите, че е поискал от ФИФА да преосмисли наказанието, защото смята, че правилата не са нарушени.

"Вярвам, че това бяха двама изключителни спортисти, които се сблъскаха и просто се объркаха един за друг," каза Тръмп.

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