Новият крал на Мондиала! Холанд прати Бразилия у дома, Норвегия среща Англия

Суперзвездата на Норвегия отново беше големият герой за своя тим, след като отбеляза и двата гола за драматичната победа с 2:1 над петкратния световен шампион Бразилия в осминафиналите на Световното първенство.

След дълго равностойно дерби именно Холанд пое отговорността в най-важния момент. Нападателят се разписа в 79-ата и 90-ата минута, за да сложи край на надеждите на "Селесао" и да класира "викингите" сред най-добрите осем отбора в света.

С това Холанд вече има седем гола на Мондиал 2026 и оглавява голмайсторската надпревара заедно с Килиан Мбапе и Лионел Меси.

Още по-впечатляваща е серията му с националния отбор – той се разписва в 14-и пореден мач за Норвегия, като в този период е отбелязал 27 попадения.

За Бразилия вечерта започна с пропусната възможност. Още в 14-ата минута Бруно Гимараеш не успя да реализира дузпа, а това се оказа повратният момент в срещата.

В добавеното време резервата Неймар все пак беше точен от бялата точка и намали резултата, но попадението му дойде твърде късно, за да предотврати една от най-големите сензации на шампионата.

Поражението е сериозен удар и за селекционера Карло Анчелоти, чийто тим напуска надпреварата още на осминафиналите.

Успехът на Норвегия има и историческа стойност. Скандинавците остават единственият национален отбор, срещу който Бразилия няма победа в официален двубой. До момента двата тима са се срещали пет пъти, като Норвегия има три победи и две равенства.

На четвъртфиналите Холанд и съотборниците му ще се изправят с Англия, която надви Мексико.

Отборът победи с 3:2 Мексико пред над 80 000 души на стадион "Ацтека" в Мексико Сити на осминафиналите на Световното първенство по футбол. Тимът на германеца Томас Тухел продължи на четвъртфиналите, след като игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко заради червения картон на Джарел Куанса.

За успеха два гола вкара Джуд Белингам, а един от дузпа добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала голмайстори бяха Киньонес и Хименес, реализирал също от 11-метров наказателен удар.

Четиридесет години след четвъртфинала на "Ацтека" срещу Аржентина на Световното първенство през 86-а, белязан от "Божията ръка" и "Гола на века на Диего Марадона" - при двете му попадения за 2:1, Белингам стана първият футболист след знаменитата "десетка", който се разписва два пъти на емблематичния стадион. Освен срещу Англия Марадона направи това и срещу Белгия на полуфинала.

Началото на осминафинала Мексико - Англия бе забавено с един час заради гръмотевичните бури в мексиканската столица. Повече промени в началния час на срещата обаче нямаше и тя започна в 4:00 часа българско време (19:00 ч. местно).

За разлика от заключителната част на победния 1/16-финал с ДР Конго селекционерът на Англия Томас Тухел реши да не използва халфа Деклан Райс като десен бек, а на тази позиция започна Джарел Куанса, който досега лекуваше травма. Райс зае традиционното си място в двойката вътрешни полузащитници до Елиът Андерсън.

Другите промени бяха по фланговете на атаката - Букайо Сака на дясното крило за сметка на Нони Мадуеке и Антъни Гордън, който даде две асистенции на Хари Кейн при 2:1 над ДР Конго, отляво вместо Маркъс Рашфорд.

Селекционерът на Мексико - съдомакин на 23-ия Мондиал заедно със САЩ и Канада, Хавиер Агире не направи никакви промени в стартовата си единайсеторка, като отново заложи в халфовата линия на 17-годишния Хилберто Мора.

Още в първата минута роденият в Иран главен съдия Алиреза Фагани, сега гражданин на Австралия, показа жълт картон на Райс за опасна игра - високо вдигнат крак в главата на Луис Ромо.

Първата голова възможност бе за домакините - в 15-ата минута, след центриране отдясно на Роберто Алварадо, централният нападател Раул Хименес насочи с плонж топката с глава към левия долен ъгъл на Джордан Пикфорд, но английският вратар успя да избие в корнер.

11 минути по-късно Гордън проби отляво и стреля, но право в ръцете на вратаря Раул Ранхел.

Стигна се до 36-ата минута, когато Пикфорд подаде от ръка на Райс, той премина почти половината терен, продължи топката надясно към Сака, който центрира на далечна греда, където Белингам с глава откри резултата. Само 98 секунди по-късно - в 38-ата минута, халфът на "Реал" (Мадрид) удвои.

Тогава Елиът Андерсън открадна топката, Гордън я подаде на Белингам, който направи двойно с Хари Кейн, за да намери отново мексиканската мрежа през краката на Хесус Галярдо, съобщи БТА.

В 42-рата минута Мексико върна един гол - след центриране от фаул отляво Езрик Конса изчисти право в краката на Хулиан Киньонес, който се разписа.

В добавеното време на първата част Мексико имаше две възможности да изравни, но първо Пикфорд отрази удара с глава на Раул Хименес, а след това Белингам изби точно пред капитана на мексиканците Сесар Монтес.

Още в началото на второто полувреме Англия можеше отново да поведе с два гола разлика, но ударът от въздуха на Нико О'Райли в 49-ата минута срещна гредата. Три минути по-късно обаче Куанса направи шпагат, при който плъзна крак по топката и след това с бутоните намери подбедрицата на Галярдо. След преглеждане с ВАР Фагани показа директен червен картон за Куанса.

Решението му бе предшествано от свада между двата екипа на резервните скамейки.

Малко след това Англия вкара третия си гол. Хари Кейн бе точен от дузпа за 3:1 в 60-ата минута, след като мексиканският вратар Ранхел фаулира Гордън.

Мексико намали пак от дузпа, като този път системата ВАР помогна на главния съдия да отсъди нарушение в наказателното поле на Кейн срещу резервата Брайън Гутиерес. До края Англия издържа и спечели двубоя, за да продължи напред.

На четвъртфиналите отборът на Томас Тухел ще играе срещу тима на Норвегия, а срещата ще се проведе на 12 срещу 13 юли в полунощ българско време в Маями.

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