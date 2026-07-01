Кървав футболен триумф в Мексико: Четири трупа на площада на радостта

Най-големият футболен триумф за нацията от десетилетия насам се превърна в неочакван и зловещ кошмар по улиците на мексиканската столица. Лудата радост от дългоочакваното класиране на националния отбор на осминафиналите на Световното първенство завърши с фатален край за четирима верни привърженици. Милиони запалянковци излязоха извън контрол, за да полеят грандиозната победа на Мексико над Еквадор с два на нула, постигната на митичния стадион „Естадио Ацтека“. В разгара на пищните тържества в сърцето на града обаче, бруталният човешки натиск и хаосът отнеха живота на невинни хора, хвърляйки черна сянка върху предстоящия мегасблъсък с Англия в следващата фаза на турнира.

Капанът на задушаването в епицентъра на уличния екстаз

Зловещите събития са се разиграли в непосредствена близост до емблематичния столичен булевард „Пасео де ла Реформа“, където се беше събрала най-гъстата и шумна тълпа. Спешните медицински екипи от Секретариата по обществено здравеопазване в Мексико Сити реагирали на десетки сигнали на различни локации, но за четирима души спасителните протоколи се оказали напълно закъснели. Официалните власти шокираха обществеността с разкритието, че жертвите са загинали от задушаване, буквално смазани и лишени от кислород от прииждащите вълни от екзалтирани фенове. Кметът на града Клара Бругада излезе с извънредно обръщение в социалните мрежи, за да изкаже съболезнования на почернените семейства, като отправи драматичен призив към нацията за отговорност и умереност по време на масовите прояви.

Зреещото напрежение: Щурм на фен зони и нощни саботажи

Официалният доклад на полицията показва, че кървавият инцидент е бил само кулминацията на серия от сериозни безредици, които съпътстват мачовете от Мондиала. Още часове преди съдбоносния съдийски сигнал, стотици бесни запалянковци буквално щурмуваха огражденията и превзеха официалния фен фестивал в северния град Монтерей, за да се доберат до екраните. Напрежението е ескалирало и на дипломатическо ниво, след като футболната федерация на Еквадор внесе официална жалба във ФИФА срещу мексиканските хулигани. Над хиляда шумни мексиканци са организирали среднощен психологически терор, блокирайки и вдигайки невъобразим шум пред хотела на гостуващия отбор с цел да провалят съня и подготовката на играчите преди решителния сблъсък. Макар страната да празнува първо отстраняване на съперник в елиминации от точно 40 години насам, цената за този успех се оказа неоправдано висока.

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