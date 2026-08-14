Шамар за Терзиев, триумф за Димитър Николов. Урок от Евровизия за всички

Оставяме на страна въпроса какво точно е Евровизия и колко голяма трябва е еуфорията ни от българското домакинство на политическия и полово оцветен в нюансите на дъгата конкурс. Факт е, че го гледат милиони, факт е, че носи огромен туризъм, факт е, че да се състои в България е огромна чест, признание и най-вече отговорност за достойното ни представяне.

Българското огледало

Ден след избора на Бургас за домакин на Евровизия, конкурсът се превърна в българското огледало. За едни криво, за други лъскаво.

Страшен шамар получи столичният кмет Васил Терзиев. Подминаването на София за най-големия европейски конкурс за популярна песен е оценка за работата му като кмет. Тя е европейска и безпристрастна, защото домакинството се определя от международна комисия по дебела книга с критерии.

София не отговаря на тях. Тя е мръсна, с разбити улици, няма нужните условия за приеме стотиците хиляди гости на Евровизия. Цените на ресторантите и услугите са в небето, качеството – под земята. Присъда, която столичани отдавна са издали, но Терзиев е сърцат, само когато финансира петроханци и леден, когато трябва да изчисти боклука. Или по-скоро неспособен. Толкова си може човекът.

Кметът със сърце

На другия полюс е Димитър Николов – кмет, който превърна Бургас в истинска европейска перла: чист, красив, уреден, град на младите с качествено образование за децата и добра работа с високи доходи за родителите. Не случайно и на последните местни избори бургазлии го избраха с рекордно мнозинство.

Димитър Николов даде урок по местно самоуправление на всички кметове. Той разви не само инфраструктурата и социалната политика в Бургас, но и превърна индустриалната зона в най-значимата в България, конкурираща се по чужди инвестиции само с Тракия икономическа зона в Пловдив. А културата? Бургас е културна столица от години. Няма седмица в Бургас, в която някой родна или световна звезда, да не гостува в града.

Страстите на Борисов

На този фон огледалото Евровизия разкри и поредните низки политически страсти у нас. Разбира си, Борисов веднага се опита да си припише всички заслуги на Димитър Николов, обяснявайки колко добре се е справил кметът от ГЕРБ. Даже се опита да му даде акъл да покани в организационния комитет градоначалниците на София, Пловдив и Варна, защото той така правел като премиер – не делял градовете. Ако това беше вярно, днес нямаше да има пропаст между Севера и Юга в България и нямаше да говорим за адска ножица между отделните региони.

Радев разби интригите

Други пък веднага завъртяха интригата, че с избора на Бургас за домакин на Евровизия Радев искал да „краде“ най-добрите кметове на ГЕРБ.

Бургас има всички възможности да представи достойно страната, контрира Радев. И допълни: „Всеки един български град има какво да предложи - и като култура, и като история, най-вече като хора и съвременни услуги, така че да се представим достойно. Мисля, че Бургас е един наистина добър избор“.

Премиерът подчерта, че решението е взето от международна експертна комисия. „Нека да подчертая - това е избор на международна експертна комисия, за да сложим край на всички спекулации. Аз мисля, че Бургас ще успее да представи достойно България“, сложи точка на интригите премиерът.

Спекулантите

На този фон избуя и дребнавото мислене по формулата „ден година храни“, което винаги е спъвало туризма у нас. Часове след обявяването на Бургас за домакин на Евровизия спекуланти вдигнаха цените за 5 нощувки на 20 000 евро. И днес цял ден туристическият бранш се обяснява, че това не е масова практика и няма да издъни града си догодина.

Истината е, че Евровизия е тест. Не за качеството на домакинството – Бургас има страхотен опит и го доказа с Giro d'Italia.

Тестът е на първо място за политиците, които трябва да покажат могат ли за загърбят партийното си его в името на националното достойнство. На второ – за туристическия бранш, който е време да порасне на европейско ниво. И накрая за всички нас, които трябва да покажем можем ли поне веднъж да сме обединени. Иначе ще се окаже, че решението на Евровизия държавата победител да не става автоматично домакин, е взето заради България.