Бащата на момичето изверг със стряскащи заплахи към всички

Правила за срещи с дъщеря си публикува Николай Генчев, баща на момичето примамка от Стара Загора, което участва в бруталното убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Таткото на садистичната 17-годишна девойка Михаела със зелена коса е използвал профила си във фейсбук, за да обяви официално какво очаква всеки, който си има вземане-даване с щерка му.

"Посегнеш ли й - ще ти откъсна ръцете! Повишиш ли й тон - ще ти изтръгна езика! Не се страхувам от мутри и затвор! Не съм религиозен, но стане ли въпрос за дъщеря ми: Бог прощава, аз не!", споделя Николай на личната си страница.

Това далеч не е единственият му скандален пост. Веднъж дъщеря му се прибрала вкъщи и казала на баща си, че това е новият й приятел. Щял да живее в тях вече. Тогава таткото казва: "Хубаво, че от предишния ти почти нищо не остана". В това време мели кайма и намеква, че са го изяли.

17-годишната ученичка от Стара Загора Михаела Генчева е главният инициатор да бъде подмамен и пребит до смърт 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Именно тя е била основният подстрекател тийнейджърите да инквизират зловещо клетника добряк, нарочен за педофил, който почина часове по-късно от раните си.

"Трябва да му дадем един хубав урок! Да го направим инвалид този нещастник", насъсква Михаела, която сама подмамила Георги в чат в интернет. Убийцата участвала активно в побоя и го ритала с кубинките си. След това разкървавила главата му с един от пироните на гривната си.

Описват я като конфликтна и агресивна, имало е оплаквания, че тормози деца от по-малките класове в училището. Шокиращото е, че майка й е учителка. Родителите й са разведени от няколко години.

На кадрите от фейсбук профила на таткото Николай се вижда, че той е голям почитател на чашката. Алкохолът се лее от всичките му снимки. Притеснителното е, че той запива с щерка си Михаела, още когато тя е само на 11 години. Непълнолетната убийца надига чаша с червено вино с татко си, а той изобщо няма проблем с това. Изродката, която е водила комуникацията с пребития до смърт Георги, трябваше да се яви на поправителен изпит през септември, но това едва ли ще се случи.

В четвъртък е заседанието по делото за убийството на добряка Георги. Останалите четирима изверги учат в Пловдив - в ЕГ Пловдив, Спортното училище, "Паисий Хилендарски" и "Христо Г. Данов". Почти сигурно училищата ще ги изключат официално до дни. РУО в Града под тепетата очаква доклади за учениците от директорите на въпросните учебни заведения.

Петимата непълнолетни младежи - Теодор Лалов, Георги Златев, Павел Вачков, Михаела Генчева от Стара Загора и Виктория Ставрева, са с официални обвинения за умишлено убийство, извършено в съучастие с изключителна жестокост и по хулигански подбуди. До момента единствено те са привлечени като обвиняеми по делото, пише България Днес.