Драма във Велико Търново. Част от града е блокирана

Необитаема къща се срути и блокира ул. "Поборническа" във великотърновския квартал "Варуша", съобщава местната медия "Борба".

За инцидента са сигнализирали живущи в района, които настояват за спешна реакция на Община Велико Търново.

Междувременно от местната администрация са потвърдили пред "Фокус", че имотът е необитаем.

Районът е маркиран със специални ленти още снощи, около полунощ. Мястото е разчистено, за да може да се минава.

Освен това служители на Община Велико Търново са се свързали със собственика на имота, който е поел ангажимент да организира извозването на отломките и цялостното почистване на района, добавят от общинската администрация.