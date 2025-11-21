Нов удар за Велико Търново! Стотици сигнали към властите

От началото на тази седмица три измервателни станции следят качеството на въздуха във Велико Търново. Контролът е засилен след стотици сигнали за замърсяване, насочени към голямо предприятие за дървопреработване в града.

В последните седмици десетки жители публикуваха в социалните мрежи снимки и оплаквания за задимяване, което се разпростира над целия град и води до влошено качество на атмосферния въздух.

От компанията отричат нарушения и обявиха на пресконференция, че планират инвестиции от над 20 милиона евро за подобряване на пречиствателните съоръжения. „Засега ние сме под установените лимити и резултатите го показват“, заявиха от ръководството на предприятието.

„Най-много сигнали получаваме от квартал „Бузлуджа“ – за миризми и некачествен въздух. Измерването ще продължи още около десет дни, след което резултатите ще бъдат анализирани и публикувани“, каза в предаването „Денят започва“ инженер Станислав Станчев, директор на РИОСВ – Велико Търново.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com