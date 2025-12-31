В чест на еврото! Дрон шоу в София  

Първите минути от членството на България в еврозоната ще бъдат отбелязани със специално дрон шоу над площад „Княз Александър I Батенберг“ в София.

Това съобщиха от Министерството на финансите.

Събитието ще даде възможност на всички да станат част от празника както на място, така и онлайн.

Дрон шоуто ще се излъчва на живо чрез официалните канали на Информационната кампания за въвеждане на еврото – на специализирания сайт и във Фейсбук страницата на кампанията.

Има обаче уточнение - провеждането му зависи от метеорологичните условия.

