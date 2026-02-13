Международният младежки център в Стара Загора предлага подкрепа за млади хора в търсене на работа

Международен младежки център - Стара Загора предоставя постоянна подкрепа за млади хора, които търсят работа или желаят да направят следваща крачка в своето професионално развитие. В рамките на работното време на Центъра младежите могат да получат безплатно индивидуално съдействие от младежки медиатор.

Консултациите се водят от младежкия медиатор Зорница Тончева и са насочени към ориентиране на младите хора в процеса на търсене на заетост, както и към повишаване на тяхната увереност и подготовка за пазара на труда.

Подкрепата включва помощ при изготвяне на автобиография, съдействие за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Стара Загора, както и консултиране и насоки при избор на подходящ работодател.

Консултациите се провеждат всеки делничен ден от 8.30 до 17.30 часа в сградата на Международния младежки център - Стара Загора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com