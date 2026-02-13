В Банско пропищяха - куче рецидивист напада и хапе наред

Проблемът с уличните кучета, които атакуват хора в Банско не е от вчера, но днес сутринта поредната жертва на нападение се оплака в социалните мрежи от конкретно куче резидивист - изключително зло, то се нахвърляло неведнъж на минувачи и то в района на лифта, където има най-много туристи и тълпи по това време на годината.

Както знаем именно чужденците, живеещи там и туристите, са един от важните икономически фактори на градчето.

"Тази сутрин около 7:50, близо до входа на кабинковия лифт в Банско, това голямо куче нападна мен, приятелката ми и кучето ми. То скочи да захапе моето куче, което беше на каишка. След това събори приятелката ми на земята и се опита да я ухапе и нея, ръмжейки. В резултат на това вероятно й е счупен пръста, кучето ми е добре, но е много уплашено. Една смела жена, тази на снимката, помогна да го озаптим, тя го задръжа. Благодарение на нея всички са живи.

Видях публикация, че е нападнало някого преди това, така че защо полицията не е направила нищо. Охраната на кабинковия лифт не изглеждаше изненадана. Искам да кажа, че може би са виждали кучето преди. Това е първият път, когато го виждам. Ще докладвам случая в полицията и ще поискам видеозапис на нападението от станцията на кабинковия лифт", написа жена на име Юлия Шумейко.

Последаваха разкази на хора, също пострадали от злонравния пес.

"Преди около седмица на ски пътя също нападна една жена с кучето й, голдън ритрийвър, който беше на каишка. Едва не уби кучето. Аз се спусках по ски пътя и бях със ските, с щеката го удрях, но то не пускаше. Добре, че дойдоха двама мъже да ни помогнат, иначе най-вероятно щеше да има лош край. Това куче трябва да се прибере, то има каишка, вероятно има стопанин, който го пуска произволно да се разхожда", разказа друга дама.

"На Банско това е един от основните проблеми - многото кучета. А сега идва и сезона на размножаването - смятайте какво ще стане. От една страна общината не прави много, а когато предприеме мерки, се активизират десетки, които се хвърлят да ги защитават кучетата. А къде са тези прекрасни хора, когаго животните нападат. В къщи на топло, пиейки чайче", коментира мъж.

Трета дама се вклюва с обяснение, че е сигнализирано до общината, но не успяват да открият кучето. Надявам се, че сте не сте пострадали сериозно. Пожелавам възстановяване от стреса, не знаели кои са собствениците. "Днес препратих този пост на г-жа Юсова с молба да намерят собствениците, все пак Банско е малък град и не би следвало да е невъзможно. Самото куче е много зле, какви ли са тези стопани...", пишще тя.

По-късно Шумейко обяснява, че е подала оплакване, и че от общината са го прибрали.

