В продажба са билетите за 123-ят Празник на розата

Наближава един от най-мащабните и колоритни празници, утвърдил в годините Казанлък като световна столица на културата и туризма и концентриращ хиляди туристи в Долината на розите- Празник на розата.

И тази година той обещава да бъде едно магично пътуване в свят, в който царува величието на розата и изяществото на съкровищницата на история и култура- Казанлък.

Билети за Празник на розата 2026 могат да се закупят онлайн:

1. Чрез заявка, подадена по електронна поща – [email protected];

2. Онлайн на платформата www.visitkazanlak.bg ( https://kazanlak.urboapp.com/);

Изненада в тазгодишната програма е възможността всеки, който има желание да се включи в празничното шествие, което в и кулминационният момент на Празника и да дефилира редом с участниците, облечен в специално изработено облекло с традиционни елементи от българската народна носия.

За целта желаещите трябва да закупят облекло за участие в:

* Културно-информационен център, гр. Казанлък, ул. „Искра“ №4

* Археокомплекс „Долината на тракийските царе“, гр. Шипка.

Нека заедно преживеем този празник на красотата, културата и приятелството!

